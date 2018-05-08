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Seyir halindeyken korkutan olay! Bir anda torpidodan çıktı

SEYİR HALİNDEYKEN KORKUTAN OLAY! BİR ANDA TORPİDODAN ÇIKTI

Otomobili ile Konya'dan memleketi Karaman'a dönmekte olan sürücü, biranda torpidodan kafasını çıkaran yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Seyir Halindeyken Korkutan Olay! Bir Anda Torpidodan Çıktı(5/10)1

Otomobili ile Konya'dan memleketi Karaman'a dönmekte olan sürücü, biranda torpidodan kafasını çıkaran yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Soğukkanlılıkla hemen otomobilini yolun sağına çeken sürücü, itfaiyeden yardım isterken yılanı yakalamak kolay olmadı.

YILANI SICAK SÜT İLE YERİNDEN ÇIKARMAYI DENEDİLER

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki yılanı çıkarmak üzere Karaman-Konya Karayolu Yollarbaşı köyü yakınlarında bekleyen sürücünün yardımına koştu. İtfaiye erlerinin otomobilde yaptıkları aramada yılan bulunamadı. Daha sonra yılanın sıcak sütün kokusunu alarak gizlendiği yerden çıkabileceği düşünülerek otomobil yol üzerinde bulunan bir tesise çekildi. Kağıt bardakla getirilen sıcak süt arabanın ön tarafına koyularak bir süre yılanın çıkması beklendi ancak yılan sütün kokusuna gelmedi.

OTOMOBİLİN TORPİDO KISMI SÖKÜLDÜ

Yılan girdiği yerden çıkmayınca otomobil Karaman'da bir oto elektrik tamircisine götürüldü. Burada usta yılanı çıkarabilmek için otomobilin torpido kısmını söktü. Torpidoda yılanın görünmesi üzerine yakalama çalışmaları başladı.

YILAN KISTIRILARAK OTOMOBİLDEN ÇIKARILDI

Yılan yakalanmamak için adeta otomobilin torpido kısmında bir o tarafa bir bu tarafa kaçtı. Sonunda yılan kıstırılarak otomobilden çıkarıldı. Yılanın çıkarılışı sırasında bir vatandaşın korkarak "hoşt" demesi ise aracın çevresindekileri güldürdü.

ARAZİYE BIRAKILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye görevlileri tarafından torbaya koyulup araziye bırakılmak üzere götürüldü. Otomobil sürücüsü Harun Çetin, dün piknik yapmak için Yeşidere köyüne gittiklerini ve yılanın orada araca girmiş olabileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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