ŞEYMA SUBAŞI, ACUN ILICALI İLE AYAK TENİSİ OYNAYINCA HER OYUNA YETENEĞİ VAR DEDİRTTİ
Acun Ilıcalı müstakbel eşi Şeyma Subaşı ile ayak tenisi oynadı. Subaşı top ile oynanan oyunlar konusundaki yeteneği ile herkesi şaşırttı.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaştı. Acun ile eş olup ayak tenisi oynayan Subaşı futbol, voleyboldan sonra ayak tenisininde de yeteneğini ortaya koydu.
BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR
Birlikte çok eğlenen ikili yine herkesi hayran bıraktı. Şeyma Subaşı ayak tenisindeki yeteneğini de ortaya koyunca "Şeyma da yok yok" dedirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ruhsat Alabilmek İçin 5 Katlı Binaya 3 Katlık Yangın Merdiveni Yaptılar
- Bodrum'daki Depremin Ardından Ufo Paniği Kamerada!
- Yaylabaşı Köyünde Cami Var İmam Yok! Ezan Sesine Hasret Kaldılar
- Yozgat'ta Ahıra Yıldırım Düştü: 21 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
- Üreme Dönemindeki Denizanaları Havaların Isınmasıyla Körfez'e Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ülkenin Yüzde 85'i Ayaklandı! Venezuela Yanıyor, Başkan Maduro Görmüyor
- İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü
- Salvador Dali'nin Mezarı Dna Testi İçin Açıldı
- 'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
- Abd'nin Eğitim Kampında Eğitilen Pkk'lı Teröristlerin Mezuniyet Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar