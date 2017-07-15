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Şeyma Subaşı Bekarlığa Veda Partisinden Çok Özel Görüntüler Paylaştı
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Şeyma Subaşı Bekarlığa Veda Partisinden Çok Özel Görüntüler Paylaştı

ŞEYMA SUBAŞI BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, 20 kız arkadaşıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Subaşı partiden çok özel görüntüler paylaştı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Şeyma Subaşı Bekarlığa Veda Partisinden Çok Özel Görüntüler Paylaştı(6/10)2

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, aralarında ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un da bulunduğu 20 kız arkadaşıyla Mikanos'ta muhteşem bir parti düzenledi. Subaşı, partiden birçok fotoğraf paylaştı.

FOTOĞRAFLAR 100 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Bekarlığa veda partisinden çok özel görüntüler paylaşan Şeyma Subaşı'nın her fotoğrafına 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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