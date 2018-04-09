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Şeyma Subaşı, Çocuğu Ve Ailesi Hakkında Kötü Yorum Yapanlara Dava Açacak
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Şeyma Subaşı, Çocuğu ve Ailesi Hakkında Kötü Yorum Yapanlara Dava Açacak

ŞEYMA SUBAŞI, ÇOCUĞU VE AİLESİ HAKKINDA KÖTÜ YORUM YAPANLARA DAVA AÇACAK

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere hep sessiz kalmayı tercih eden Şeyma Subaşı, olaya ailesinin ve kızının da dahil edilmesi sonrası harekete geçme kararı aldı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Şeyma Subaşı, Çocuğu Ve Ailesi Hakkında Kötü Yorum Yapanlara Dava Açacak(10/10)6

Kızı Melisa ile birlikte geçirdiği keyifli vakitlerde çektiği videoları ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, çocuğu ve ailesiyle ilgili yapılan kötü niyetli eleştirilere dava açmaya hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan hakaret içerikli haberleri ve eleştirilere hukuki yoldan cevap vereceğini duyuran Subaşı, "Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke" ifadelerini kullandı.

İşte Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

"Normalde hakkımda yapılan, yazılan doğru-yanlış hiç bir şeye cevap vermemenin daha doğru olduğunu düşünmüşümdür. Ama çocuğumuz ve ailemizle ilgili yapılan kötü niyetli yazı ve haberlerin hepsine dava açmaya karar verdik. Neden birbirimizle uğraşmaktan, provoke etmekten bu kadar keyif alıyoruz gerçekten bilmiyorum. (kendimi de katıyorum çünkü kimseye ders vermeye çalışmak gibi bir hadsizlik yapmak istemem) Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke..."

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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