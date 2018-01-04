ŞEYMA SUBAŞI, HERKESİN MERAK ETTİĞİ ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Her yaptığıyla magazin gündeminde manşet olan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan herkesin merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.
Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı.
"ANNEM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı.
İşte Şeyma Subaşı ve annesi;
Kaynak: haberinburada
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