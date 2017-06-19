

Son zamanlarda yoğun bir şekilde düğün hazırlıklarını başlatan Şeyma Subaşı, bir yandan da sosyal medya hesabından gelişmelerle ilgili bilgi veriyor. Bir süre önce davetli listesini hazırlamaya başladığını duyuran Subaşı, geride bıraktığımız günlerde de gelinlik denemelerine başladığının müjdesini vermişti. Ancak bu tarz denemeler için bile bazı mağazalarda ücret ödemek gerekiyor. New York'taki ünlü bir markanın modellerini inceleyen Subaşı, soluğu mağazada aldı ve deneme için 1000 dolar ödedi.



