ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ! UYUŞTURUCU ZULALARI, POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Adana'da yol kontrolünde otomobilde arama yapan polisler, aracın neredeyse her yerinde oluşturulmuş zulalarda 40 kilo esrar, 25 bin uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin buldu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yol kontrolü yapan polisler, Suriyeli A.M.'nin (50)kullandığı otomobili durdurdu. Polis, kimlik ve yol izin belgesini istedi. Evrakını gösteren Suriyeli'nin endişeli tavırlarından şüphelenen polis, kontrol noktasına, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibini çağırdı. Hassas burunlu köpek 'Kanas' ile otomobilde arama yapıldı. Köpek her kokladığı noktaya tepki verince otomobil detaylı şekilde arandı.
HER YERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Polis, aracın motorundan, hoparlörlerin arasına, bagajda bulunan müzik kabini ve tamponun için kısımlarında 192 paket halinde 39 kilo 732 gram toz esrar, naylon torbaların içinde 25 bin 246 uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Aracın her yerinden çıkan uyuşturucular, polisleri bile şaşırttı.
Emniyete götürülen A.M. sorgusunda, kendisinin taşıyıcı olduğunu araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia ederek, "Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyorum. Yükleme sırasında bana paketlerde cinsel içerikli hap olduğu söylendi" dedi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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