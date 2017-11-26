Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu zulaları, polisi bile şaşırttı

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ! UYUŞTURUCU ZULALARI, POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Adana'da yol kontrolünde otomobilde arama yapan polisler, aracın neredeyse her yerinde oluşturulmuş zulalarda 40 kilo esrar, 25 bin uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin buldu.

Tarih : 26 Kasım 2017, 13:50
Puan Ver : Şeytanın Aklına Gelmez! Uyuşturucu Zulaları, Polisi Bile Şaşırttı(8/10)4

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yol kontrolü yapan polisler, Suriyeli A.M.'nin (50)kullandığı otomobili durdurdu. Polis, kimlik ve yol izin belgesini istedi. Evrakını gösteren Suriyeli'nin endişeli tavırlarından şüphelenen polis, kontrol noktasına, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibini çağırdı. Hassas burunlu köpek 'Kanas' ile otomobilde arama yapıldı. Köpek her kokladığı noktaya tepki verince otomobil detaylı şekilde arandı.

HER YERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis, aracın motorundan, hoparlörlerin arasına, bagajda bulunan müzik kabini ve tamponun için kısımlarında 192 paket halinde 39 kilo 732 gram toz esrar, naylon torbaların içinde 25 bin 246 uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Aracın her yerinden çıkan uyuşturucular, polisleri bile şaşırttı.

Emniyete götürülen A.M. sorgusunda, kendisinin taşıyıcı olduğunu araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia ederek, "Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyorum. Yükleme sırasında bana paketlerde cinsel içerikli hap olduğu söylendi" dedi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şeytanın  Aklına  Gelmez  Uyuşturucu  Zulaları  Polisi  Bile  Şaşırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER