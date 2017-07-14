Geçen ay Fatsa ilçesinde zabıta tarafından darp edildiği iddia edilen şahsın iki dolmuş hattı, iki minibüsü, arsaları ve biri 5, diğeri 3 katlı iki apartmanı bulunuyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 16 Haziran günü meydana gelen zabıta tarafından darp edildiği iddia edilen seyyar satıcı 54 yaşındaki Nihat Karabayır, gayrimenkul zengini çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısında son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine teknik bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, Fatsa'da Ramazan ayı içerisinde yaşandığı iddia edilen zabıta-seyyar satıcı olayı ile ilgili bilgiler verdi.

"SEYYAR SATICI DEĞİL GAYRİMENKUL ZENGİNİ"

Söz konusu seyyar satıcı olarak bilinen ve darp edildiği iddia edilen Nihat Karabayır'ın doktor raporunu meclis üyelerine gösteren Başkan Yılmaz, "Seyyar satıcı olarak lanse edilen şahıs gerek karakol gerekse savcılıkta verdiği ifadesinde darp edilmediğini söyledi. Doktor raporuna göre ise şahsın yaşadığı bir travma sebebiyle burnunun kanadığı, bu tür rahatsızlığından daha önceden şahısta var olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla darp olayı söz konusu değildir" dedi.

Söz konusu şahsın seyyar satıcı olmadığını da belirten Başkan Yılmaz, "Seyyar satıcı dediğimiz zaman kayıt dışı ticaretle iştigal eden, el arabasıyla ekmeğini kazanmaya çalışan bir insan lanse ediliyor. Ancak bu şahıs seyyar satıcı olmadığı gibi adeta bir gayrimenkul zenginidir. Yaptığımız araştırma sonucunda şahsın üzerindeki arsa, gayrimenkul, dolmuş hattı çıktı" diyerek Nihat Karabayır'ın mal varlığını şöyle açıkladı:

"DOLMUŞ HATTI, TARLA, BAHÇE, EV"

"Lise-TOKİ ve Hastane Kurtuluş-Mağazabaşı-Hastane güzergahlarında iki ayrı dolmuş hattı ve iki adet minibüsü, 25 dönüm fındık bahçesi. Yukarı Ardıç Mahallesi'nde tarla, bahçe ve ev tapusu. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 124 metrekare taban alanlı 5 katlı ev, Şerefiye Mahallesi'nde bitişik nizamlı 3 katlı 185 metrekare taban alanlı ev, Evkaf Mahallesi'nde boş arsa ve Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde boş arsa."

"KAYIT DIŞINA 'DUR' DİYECEĞİZ"

Seyyar satıcıların kayıt dışı ekonomi olduğuna dikkat çeken Enver Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir caddede manav, bakkal dükkanı var. O insanlar iş yeri kirası ödüyor, devlete vergi veriyor, yanında eleman çalıştırıp istihdam yapıyor. Ama karşısındaki el arabasıyla satış yapan seyyar satıcı kayıt dışı ekonomi ile ticaret yapıyor ve günde ortalama 500 lira kazanıyor. Burada yönetmelik ve kanunları uygulamak isteyen zabıtaya ile uğraşılıyor. Her müdahale edildiğinde yerel siyaset kamuoyunda ön yargı ile yaklaşarak algı oluşturmaya çalışıyor. Gazeteler 'zabıta terörü' gibi başlıklar atarak olayı farklı taraflara çekiyor. Bundan sonra da yerleşik düzen sisteminin oturması için yönetmelik ne diyorsa sonuna kadar uygulayacağız" diye konuştu.

Yılmaz, bundan sonra zabıta personelinin yakasında son teknoloji kamera olacağını ve tüm yapılan işlemleri kayıt altına alacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada