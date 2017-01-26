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sezen aksu söyledi, tarkan mest oldu

SEZEN AKSU SÖYLEDİ, TARKAN MEST OLDU

Megastar Tarkan, Sezen Aksu'nun yeni albümünü ne kadar beğendiğini böyle gösterdi.

Tarih : 26 Ocak 2017, 14:25
Puan Ver : Sezen Aksu Söyledi, Tarkan Mest Oldu(8/10)5


Sezen Aksu'nun 23'üncü stüdyo albümü 'Biraz Pop Biraz Sezen', geçtiğimiz günlerde müzik severlerle buluştu. Türk pop müziğinin efsanesinin yeni albümü Megastar Tarkan'ı da heyecanlandırdı.



Tarkan, arabasında Sezen Aksu'nun şarkısı çalarken çekilen videoyu İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



Albümü ne kadar beğendiğini hareketleriyle belli eden yıldız popçu, "Çok iyi geldin bize kraliçem. 'Biraz Pop Biraz Sezen' şahane. Sen iyi ki varsın. Love you" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sezen  Aksu  Söyledi  Tarkan  Mest  Oldu    haber

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