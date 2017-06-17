SEZON FİNALİNE SEVİŞME SAHNESİ DAMGA VURDU!
Ateşli sahneleriyle ünlenen "Fi"nin sezon finaline Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu.
Ateşli sahneleriyle ünlenen "Fi"nin sezon finaline Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu.
Ateşli sahneleriyle meşhur olan internet dizisi "Fİ", 12'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde yaşanan sevişme sahnesi ise sezon finaline damgasını vurdu. Cüretkar sahneleriyle sık sık gündeme gelen dizi namına yaraşır bir sezon finali yapmış oldu.
SEVİŞME SAHNESİYLE FİNAL YAPTI
Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı "Duru" moralman çökmüş halde, Ozan Güven'in canlandırdığı "Can"ın evine geldi. Karşısında Duru'yu gören Can, yaşadığı ufak şaşkınlığın ardından "Nihayet" diyerek Duru'yu kollarının arasında alıp sevişmeye başladı. Sevişme sahneleriyle ünlenen "Fi", sezonu yine ateşli bir sahnesiyle kapattı.
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