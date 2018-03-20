SEZONUN İLK MAYOLU POZU DEMET AKALIN'DAN GELDİ
Sezonu erken açan ünlü popçu Demet Akalın, mayosuyla poz verip sosyal medyadan paylaştı.
Havuz başında keyif yapan Demet Akalın, sezonun ilk mayolu pozunu verdi. Akalın'ın mayosunun ünlü bir markaya ait olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
DEMET HAVUZ KEYFİ YAPARKEN OKAN KIZINI ALIP SNOWPARK'A GİTTİ
Akalın fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Okan Kurt ile Hira ise snowpark'ta vakit geçirmeyi tercih etti.
Kaynak: haberinburada
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