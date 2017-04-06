Geçtiğimiz günlerde SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından açıklanan medikal ürünlerin eczanelerden ücretsiz alınması ile ilgili uygulama eczaneler ile protokol imzalanmadığı için uygulanmaya başlanmadı.



Mevcut sistemde medikal ürünleri alırken para veren vatandaşların aylar sonra paralarını geri alabildiğini ve mağduriyet yaşandığını belirten SGK yetkilileri 31 Mart 2017 tarihi itibari ile vatandaşların hiçbir ücret ödemeden medikal ürün satan yerlerden hasta alt bezi, kolostomi, ürostomi torbaları gibi ürünleri ücretsiz alabileceğini SGK'nın gerekli ödemeyi eczanelere yapacağını açıklamıştı.



Yeni uygulama ile vatandaşın mağduriyetinin ortadan kalkacağını belirten SGK yetkililerinin yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanmıştı.







kaynak:bankacıyım