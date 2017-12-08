Dunya.com'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Resmi gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği değişikliği kapsamında, yönetmeliğe geçici 35. madde eklendi. Bu maddeyle hatalı aylık bağlamanın ağır sonuçları giderilmiş oldu.

VATANDAŞIN KUSURU VARSA 10 YILLIK, YOKSA 5 YILLIK MAAŞ GERİ İSTENİYORDU

Sosyal güvenlik uzmanı Dr. Saadettin Orhan'ın verdiği bilgiye göre, hatalı aylık bağlama işlemlerinde; prim günü veya sigortalılık süresi eksik olduğu halde aylık bağlanması, sigortalılık statüsü yanlış seçilerek aylık bağlanması, borçlanacak günü olmadığı halde borçlanma yaptırılarak aylık bağlanması en fazla karşılaşılan hata türlerinden. Hatanın sonuçlarının ise çok ağır olduğunu vurgulayan Orhan, "Öncelikle bağlanmış olan aylık iptal ediliyor. Ayrıca ödenmiş olan aylıklar da SGK tarafından geri isteniyor. Vatandaşın bir kusuru varsa 10 yıllık, kusuru yoksa 5 yıllık maaş geri isteniyor. Vatandaş, bir yandan aylığı iptal edilirken, bir yandan da yüklü bir meblağ borçla muhatap oluyor. Ayrıca tekrar emekli olabilmek için eksik primlerini tamamlamak zorunda kalıyor" dedi.

VATANDAŞIN KASIT VE KUSURU OLMAMASI LAZIM

Yönetmeliğe eklenen maddenin büyük ölçüde çözüm olacağını anlatan Orhan, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Prim günü eksikliği sebebiyle aylığı iptal edilen kişi, borçlanabileceği hizmetler (askerlik, doğum, yurtdışı gibi) varsa, hizmet borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabilecek. Böylece aylığını hiç kesilmeden almaya devam edebilecek. Almış olduğu aylıkları da geri ödemek zorunda kalmayacak. Kişinin borçlanacağı süre yoksa veya borçlandığı halde eksik günü tamamlayamamışsa, bu durumda emeklilik sonrasında varsa sigortalılık süresiyle eksik günler tamamlanacak. Bu sigortalılık sürelerine ilişkin primleri vatandaşın ödemesi gerekecek." Orhan yeni düzenlemeden yararlanabilmek için, hatalı aylık bağlama işleminin vatandaşın kasıt veya kusurundan kaynaklanmıyor olması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: haberinburada