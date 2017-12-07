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SGK Prim Borçlarının Son Ödeme Tarihi 26 Aralık

SGK PRİM BORÇLARININ SON ÖDEME TARİHİ 26 ARALIK

Sosyal Güvenlik Kurulu, ertelenen 2017 Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin en geç 26 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerektiğini belirtti.

Tarih : 07 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : Sgk Prim Borçlarının Son Ödeme Tarihi 26 Aralık(10/10)6

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini en geç 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini bildirdi.

GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle "2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi" başlıklı geçici 34'üncü madde eklendi.

Söz konusu madde ile "Ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26 Aralık 2017 tarihinde Kuruma ödenir" hükmü getirildi. Buna göre işverenlerin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini en geç 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödemeleri önem arz ediyor.

ÖDEME PLANLARINDAKİ TARİHLER BAZ ALINMALI

Öte yandan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor ancak ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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