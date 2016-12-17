

SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelir testi yaptırması gerektiğini hatırlatarak, 2 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gelir testi başvuruda bulunabileceğini ifade etti.







Müdür Akkaş, "5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlardan, gelir testine hiç başvurmayanların, 6736 sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihini takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde 2 ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde gelir testi başvurusunda bulunanların gelir testi sonucunda tespit edilen gelir seviyesinin, tescil edildikleri gelir seviyesinden daha düşük olması koşuluyla genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için 2 Ocak .2017 tarihine kadar önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için müracaat etmeleri, gelir testi sonucuna göre 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar, 31 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sigortalılarımızın bu durumu dikkate alarak konu hakkında daha fazla bilgi almak için İl Müdürlüğümüzden bilgi talebinde bulunabileceklerdir" dedi.







kaynak:ahaber