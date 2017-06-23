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Sibel Kekilli Türk Yapımına 'evet' Dedi!
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sibel kekilli türk yapımına 'evet' dedi!

SİBEL KEKİLLİ TÜRK YAPIMINA 'EVET' DEDİ!

Almanya'da yayınlanan 'Tarot' dizisinden ayrılan Sibel Kekilli, gelen teklifleri değerlendirdi ve Türk yapımı gerilim filmine 'evet' dediği öğrenildi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 13:31
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Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, 7 yıldır rol aldığı 'Tarot' dizisinden ayrıldı. Bu haberden sonra 37 yaşındaki yıldıza yeni teklifler yağmaya başladı.Gelen teklifler arasında Türk yapımı bir gerilim filmi de bulunuyor.



Posta.com.tr'nin haberine göre; senaryoyu okuyan Sibel Kekilli, teklifi kabul etti. Kekilli, çekimleri eylül ayında başlayacak dizi için Türkiye'ye gelecek.



Gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Ercan Kesal ve Berkay Ateş de bulunuyor. Berkay Ateş, son olarak 'Anne' dizisinde kötü adam 'Cengiz' karakterine hayat vermişti.



 



kaynak:milliyet








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