Olaylar yüzünden yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisi ardında bıraktığı onlarca soruyla hala kamuoyunun kafasını meşgul etmeyi sürdürüyor. F.Bahçe taraftarı görünümüyle tribünlerde yerini alan bu kişilerden Sarı-Lacivertli yönetim de davacı. F.Bahçe cephesinden gelen açıklamalar bu kişilerin organize bir şekilde hareket ettiği ve Sarı-Lacivertli kulübe zarar vermek için orada oldukları yönünde. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da son dönemde Passolig kartının yoğun bir şekilde satın alındığını, diğer takım taraftarlarının da alım yaptığının tespit edildiğini söylemişti.

4 MERKEZ BİRDEN SEFERBER OLDU

Şu ana kadar yapılan soruşturmada olaylara karıştığı tespit edilen kişilerin iletişim bilgileri ve sosyal medya hesapları da Siber Polis tarafından derin bir incelemeye tabi tutuluyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmaya, Organize Şubesi, Foto Film Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek veriyor. Siber suçlar bürosu dedektifleri olayların olduğu tribünlerdeki tüm taraftarların sosyal medya hesaplarını ve telefon trafiklerini de inceleyecek.

HASSAS DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Korner atışları sırasında sahaya yabancı madde atan taraftarlar ile Şenol Güneş'in yaralandığı yerde olaya karışan taraftarlar tek tek tespit ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan taraftar sayısı 45'i aştı. Gözaltına alınan taraftarların, maç öncesi nerelerde toplandığı, birlikte hareket edip etmedikleri, aralarında organik bir bağ olup olmadığı dahi soruşturuluyor. Olaya karışan taraftarların, geriye dönük olarak cep telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları inceleniyor.

Kaynak: haberinburada