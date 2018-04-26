Yıllar Önce Oje Sürüyordu, Şimdi Tüm Türkiye Tanıyor
Olaylı Derbiyle İlgili Yeni Gelişme: 25 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
İstanbullular Bugüne Dikkat! Haftanın Sıcaklık Rekoru Kırılacak
Tosun'un Brezilyalı Aşkı Caroline Ortaya Çıktı
İsrail Savunma Bakanı, Salah'a Övgü Yağdırdı
Galatasaraylı Taraftar, Ribery'ye Eski Fotoğrafını Gösterdi
Siber Polis Devreye Girdi, Kumpas Bilmecesi Çözülüyor
Baba Cinayetinde Korkunç Detay: Yanışını 25 Dakika Boyunca İzlemişler!
3 İl Bunu Tartışıyor! Atatürk'ün İlk Hedefiniz Akdeniz, İleri Emrini Verdiği Yer Neresi?
Murat Boz'a Ağır Darbe! Hayatlarından Sildiler
Erdoğan'ın 'garip Senaryo' Dediği İhtimal: 101. Madde
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Diva, 11 Yıl Sonra Eski Eşine Notunu Verdi!
Chp Gül Kararını Netleştirdi: Bizim Değil Saadet'in Adayı Olabilir
Kim'in Nükleer Test Alanı Çöktü! Çevresel Facia Kapıda
Ygp'nin Kontrolündeki Bölgede Art Arda Patlama! Türkiye'den Duyuldu
Cumhuriyet Davasında 15 Kişiye Hapis Verildi, Can Dündar'ın Dosyası Ayrıldı
Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
Real Madrid Final Kapısını Araladı
Bodrum Masalı'nın Alara'sı 'oh!' Çekip Çırılçıplak Çimlere Uzandı!

Siber polis devreye girdi, kumpas bilmecesi çözülüyor

SİBER POLİS DEVREYE GİRDİ, KUMPAS BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR

Siber polis, derbide olaylara ismi karışan kişilerin geriye dönük sosyal medya mesajlarını ve telefon içeriklerini incelemeye başladı. Bu takip, kumpas iddialarını netleştirecek.

Tarih : 26 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Siber Polis Devreye Girdi, Kumpas Bilmecesi Çözülüyor(10/10)6

Olaylar yüzünden yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisi ardında bıraktığı onlarca soruyla hala kamuoyunun kafasını meşgul etmeyi sürdürüyor. F.Bahçe taraftarı görünümüyle tribünlerde yerini alan bu kişilerden Sarı-Lacivertli yönetim de davacı. F.Bahçe cephesinden gelen açıklamalar bu kişilerin organize bir şekilde hareket ettiği ve Sarı-Lacivertli kulübe zarar vermek için orada oldukları yönünde. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da son dönemde Passolig kartının yoğun bir şekilde satın alındığını, diğer takım taraftarlarının da alım yaptığının tespit edildiğini söylemişti.

4 MERKEZ BİRDEN SEFERBER OLDU

Şu ana kadar yapılan soruşturmada olaylara karıştığı tespit edilen kişilerin iletişim bilgileri ve sosyal medya hesapları da Siber Polis tarafından derin bir incelemeye tabi tutuluyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmaya, Organize Şubesi, Foto Film Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek veriyor. Siber suçlar bürosu dedektifleri olayların olduğu tribünlerdeki tüm taraftarların sosyal medya hesaplarını ve telefon trafiklerini de inceleyecek.

HASSAS DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Korner atışları sırasında sahaya yabancı madde atan taraftarlar ile Şenol Güneş'in yaralandığı yerde olaya karışan taraftarlar tek tek tespit ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan taraftar sayısı 45'i aştı. Gözaltına alınan taraftarların, maç öncesi nerelerde toplandığı, birlikte hareket edip etmedikleri, aralarında organik bir bağ olup olmadığı dahi soruşturuluyor. Olaya karışan taraftarların, geriye dönük olarak cep telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları inceleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Siber  Polis  Devreye  Girdi  Kumpas  Bilmecesi  Çözülüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER