İnternetten yapılan işlemlerin artması siber risk teminatlarını milyon dolarlara çıkardı. E-ticaret şirketleri ile finans kuruluşlarının teminatları 200 milyon dolara kadar yükseliyor.

Bankacılık ve alışveriş gibi pek çok işlemin internetten yapılması, kişisel veriye ulaşım ve hırsızlık riskini artırınca, siber risk sigortası teminatları da arttı. Sigorta, data ve verilerin silinmesi veya manipülasyonuyla ilgili yeniden yapılandırma masraflarına, iş durması hasarlarına, fidye ödeme ve şantaj masraflarına, güvenlik açığından dolayı üçüncü şahıslara ait stratejik ortaklara verilecek hasarlara karşı koruyor. Siber risk sigortasının teminat limitleri ise, KOBİ boyutundaki şirketler, ciro ve taşıdığı risklerin tespitine orantılı olarak 2-10 milyon euro arasında değişiyor. Büyük şirketlerde bu limit, üçüncü şahıs verilerinin emanete alındığı durumlarda 20-100 milyon, büyük finans kuruluşlarında 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

600 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Her yıl 10-15 milyon kişinin mağdur olduğu ve bedeli 600 milyon doları bulan siber suçlara karşı broker şirketlerinden sonra sigorta sektörü de ürünlerini pazara sunmaya başladı. TEB, Zürich Sigorta, AIG, Marsh bu alanda çözüm sunarken Anadolu Sigorta da 2017'nin son ayında Türkiye'nin bireylere yönelik ilk siber risk sigortasını çıkardı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, "Poliçemiz, derin internet taramaları, siber risklerden kaynaklanabilecek mağduriyetin giderilmesi ile ilgili uzman danışmanlığı ve hukuki koruma teminatını kapsıyor. Anlaşmazlıkların hukuki süreç içerisinde çözümlenmesi durumunda 6 bin TL'ye kadar, adli süreç dışında çözümlenmesi durumunda 900 TL'ye kadar teminat sağlıyor" diye konuştu.

TALEP 2-3 KAT ARTAR

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bankacılık işlemleri gibi birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleştiğini ve dolayısıyla internet ortamında farklı risklerin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "Sigorta sektörü bu riske karşı ürünler geliştirme çabası içinde. Biz de siber risk sigortası konusunda çalışmalar başlattık" dedi.Türkiye'de siber risk sigortasını 3 yıldır yapan sigorta brokerı Nart'ın kurucusu Levent Nart, ağırlıklı olarak e-ticaret yapan ve internetten hizmet ve ürün satan kuruluşların bu sigortaya talep gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin siber risklerde Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından 5. sırada olduğunu ifade eden Nart, "Siber risklerin etkisi görüldükçe talep logaritmik artıyor. En az 2-3 katlık bir artış öngörüyoruz" dedi.

AVRUPA'DA EN FAZLA SALDIRI TÜRKİYE'YE

Dünyada siber sigorta pazarının en büyük şirketlerinden Chubb'ın Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, 2014'ten bu yana siber risk sigortası yaptıklarını söyledi. Ağırlıklı olarak üretim ve finans sektöründen siber risk sigortasına talep olduğunun altını çizen Buğday, "Sadece geçen yıl dünyada siber saldırılar nedeniyle 4 milyar dolarlık hasar oluştu. Avrupa'da en fazla siber saldırının yaşandığı ülke Türkiye" dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİ AYLIK 3 BİN EURO HARCIYOR

Türkiye'de şirketler 'oltalama' denilen saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılarla müşterilere gelen e-maillerle ve SMS mesajlarıyla kullanıcı adlarının ve şifrelerinin ele geçirilmesi üzerine tuzaklar kuruluyor. Şu anda en etkin tedbir virüs taraması. Dünyada şirketler veri sızıntısını engellemek için aylık ortalama 4 bin euro harcama yaparken, Türk şirketleri 3 bin eurodan fazla ödüyor. KOBİ'ler, kendilerini koruyacak büyük IT altyapıları olmadığı için risk altında.

Kaynak: haberinburada