SİBER SALDIRI KÖRFEZ'DE DİPLOMATİK DEPREM BAŞLATTI
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen Libya ve Maldivler, Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı
Suudi Arabistan liderliğinde 7 ülke, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin milli güvenliği için ilişkilerin kesildiğini bildirdi. Diplomatik krize bir hack'leme neden oldu. Katar Resmi Haber Ajansı, 23 Mayıs'ta Katar Emiri'ne atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınladı. Ancak Katar hükümeti hemen, ajansın siber saldırıya uğradığını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak diğer ülkelerin basınında Emire ait açıklamalar kullanılmaya devam edildi.
DOĞAN'DAN ALGI OPERASYONU
Kriz üzerine Katar'da halk marketlere akın etti. Ancak Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) kullandığı fotoğrafın, 2012'de Kanada'da çekildiği ortaya çıktı.
KATAR: İFTİRA KAMPANYASI
Katar, 7 ülkenin diplomatik ilişkileri kesme kararını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı "Karar haksız ve asılsız suçlamalar üzerine kurulu" dedi. Açıklamada Katar'ın bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığına" işaret edildi.
kaynak:sabah
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