SİBİRYA SOĞUKLARI VURDU! MECLİS'İ SU BASTI
Başkent'te bir süredir devam eden Sibirya soğukları TBMM'yi de etkiledi. TBMM'de donan yangın söndürme boruları patlayınca su baskını yaşandı.
Dondurucu soğuklar nedeniyle milletvekillerinin odaların da bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler Binasının alt katında bulunan yangın söndürme boruları dondu. Donan boruları patlayınca yemekhanenin bulunduğu alanı su bastı. Meclis görevlileri su basan alanı temizlemek için çalışma başlattı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar