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SİBİRYA SOĞUKLARI VURDU! MECLİS'İ SU BASTI


SİBİRYA SOĞUKLARI VURDU! MECLİS'İ SU BASTI
Tarih : 01 Şubat 2017, 15:00
Puan Ver : Sibirya Soğukları Vurdu! Meclis'i Su Bastı(7/10)9


Başkent'te bir süredir devam eden Sibirya soğukları TBMM'yi de etkiledi. TBMM'de donan yangın söndürme boruları patlayınca su baskını yaşandı.



Dondurucu soğuklar nedeniyle milletvekillerinin odaların da bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler Binasının alt katında bulunan yangın söndürme boruları dondu. Donan boruları patlayınca yemekhanenin bulunduğu alanı su bastı. Meclis görevlileri su basan alanı temizlemek için çalışma başlattı.



 



kaynak:habertürk








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