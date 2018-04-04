SICAK HAVADA YAKTIKLARI SOBA ELE VERDİ: ESRAR YAKARKEN YAKALANDILAR
Adana'da polis, uyuşturucu operasyonu düzenlediği bir mahallede, 25 derece sıcaklıkta bir evde soba yakıldığını fark edince baskın yaptı. 7 zanlıyı esrar yakarken suçüstü yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu sırada, hava sıcaklığının 25 derece olmasına rağmen bacasından duman tüttüğü görülen bir eve ekipler baskın düzenledi. Ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikleri evde, Metin A. (37), Murat Y. (45), Ramazan K. (36), Cumali A. (20), Hasan T. (31), Azada A. (29) ve Bayram K'yi (20) gözaltına aldı.
UYUŞTURUYU YAKMAYA ÇALIŞIYORLARDI
Zanlıların sobada 'skunk' adı verilen uyuşturucuyu yakmaya çalıştığını belirleyen ekipler, sobayı söndürdü. Polis, sobadan çıkardığı 23 paket uyuşturucuya el koydu. Ayrıca, evde yapılan incelemede şüphelilerin normal kilit haricinde, kapıya 4 kilit daha yaptığı belirlendi.
SOBA İÇİNDE 5 BİN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Cumali A. tutuklanırken, diğerleri salıverildi. Ekipler, aynı mahalledeki başka bir operasyonda ise soba içinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan Ali K. (39) tutuklandı, Bahar Y. ise Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nisan'da Kar Bastırdı! Yazlık Ayakkabı Giyenler Ayakta Duramadı
- Yengesine Saçlarından Sürükleyerek Tecavüz Eden Sapık Yakalandı!
- Son Dakika! Centcom Komutanı Joseph Votel: Ypg Suriye'de Ana Ortağımız
- Putin'den S-400 Müjdesi! Erdoğan'ın Yanında Açıkladı: Hızlandırıyoruz!
- Barışmak İstemeyen Eşini Dövmüştü! Savcı, Öldürmeye Teşebbüsten 39 Yıl Hapis İstedi
EKONOMİ HABERLERİ
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
- Hükümet Düğmeye Bastı! Faizleri Düşürmek İçin Yeni Plan Hazır
- İstanbul Kapalıçarşı'da Altın Yükselişe Geçti
- Galatasaray İle Beşiktaş'ın Sponsorları, Stat Yüzünden Mahkemelik Oldu
- Youtube'un Merkezinde Silah Sesleri! Bölge Ablukaya Alındı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yeni Zelanda Eşcinsellik Hükümlerini Sicillerden Silme Kararı Aldı
- Oğlunun Tedavisi İçin Hastanede 2 Saat Bekletilen Adam Binayı Ateşe Verdi
- Spotify'ın Halka Arzında Kriz! Yanlış Ülkenin Bayrağı Asıldı
- İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Amatör Dalgıç Cinsel Organını Devasa İstiridyeye Sokunca Hastanelik Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar