Adana'da polis, uyuşturucu operasyonu düzenlediği bir mahallede, 25 derece sıcaklıkta bir evde soba yakıldığını fark edince baskın yaptı. 7 zanlıyı esrar yakarken suçüstü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu sırada, hava sıcaklığının 25 derece olmasına rağmen bacasından duman tüttüğü görülen bir eve ekipler baskın düzenledi. Ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikleri evde, Metin A. (37), Murat Y. (45), Ramazan K. (36), Cumali A. (20), Hasan T. (31), Azada A. (29) ve Bayram K'yi (20) gözaltına aldı.

UYUŞTURUYU YAKMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Zanlıların sobada 'skunk' adı verilen uyuşturucuyu yakmaya çalıştığını belirleyen ekipler, sobayı söndürdü. Polis, sobadan çıkardığı 23 paket uyuşturucuya el koydu. Ayrıca, evde yapılan incelemede şüphelilerin normal kilit haricinde, kapıya 4 kilit daha yaptığı belirlendi.

SOBA İÇİNDE 5 BİN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Cumali A. tutuklanırken, diğerleri salıverildi. Ekipler, aynı mahalledeki başka bir operasyonda ise soba içinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan Ali K. (39) tutuklandı, Bahar Y. ise Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada