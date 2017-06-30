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sıcak havalar düşük ve erken doğum riskini artırıyor!

SICAK HAVALAR DÜŞÜK VE ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hava sıcaklığının su kaybına neden olması sebebiyle hamilelerde düşük ve eken doğum riskini arttırdığını ifade etti

Tarih : 30 Haziran 2017, 15:05
Puan Ver : Sıcak Havalar Düşük Ve Erken Doğum Riskini Artırıyor!(6/10)5


Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde oluşan su kaybı nedeniyle hamilelerde düşük ve erken doğum riskinin arttığını söyledi. Anne adaylarına uyarılarda bulunan Çoksüer, "Sıcaklığın en fazla olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalıdır" dedi.



Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, sıcak havalara bağlı olarak vücutta su kaybının arttığını ve buna bağlı olarak da erken doğum ve düşük riskinin arttığını belirterek anne adaylarına uyarılarda bulundu.



Su kaybının beyindeki hipofiz hormonlarında ciddi anlamda salgılamaya neden olabileceğini aktaran Çoksüer, "Bununla beraber sıcak havalara bağlı olarak oksitosin hormonları da daha fazla salgılanabilmektedir. Oksitosin hormonu salgılandığı zaman rahmin kasılmasına sebep olarak bebeğin erken doğumuna neden olabilmektedir ya da gebeliğin ilk üç ayında yine aynı şekilde rahmin kasılmasına bağlı olarak düşük ile de sonuçlanabilmektedir" diye konuştu.








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