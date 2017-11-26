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Sıcaklık -50 Derece ama Eğitime Devam! Okullar Tatil Edilmedi

SICAKLIK -50 DERECE AMA EĞİTİME DEVAM! OKULLAR TATİL EDİLMEDİ

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki öğrenciler, hava sıcaklığının -50 dereceye düşmesine rağmen okullarına gitmeye devam ediyor. Tatil için sınır, -52 derece.

Tarih : 26 Kasım 2017, 17:30
Puan Ver : Sıcaklık -50 Derece Ama Eğitime Devam! Okullar Tatil Edilmedi(10/10)6

BBC'nin haberine göre Sibirya'nın kuzey doğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde bulunan Oymyakon kentindeki okullar, sert kış şartlarına rağmen tatil edilmedi.

TATİL İÇİN -52 OLMASI GEREKİYOR

Yerel haber sitesi Ykt.Ru'nun haberine göre kentte okullar sıcaklık yalnızca -52 derecenin altına düşünce tatil ediliyor. Siteye konuşan bir yetkili, havanın henüz -52 olmadığını ve bu yüzden çocukların okula gitmesinin önünde bir engel bulunmadığını söyledi.Oymyakon'un 30 kilometre güneyindeki Yakutsk kentinde ise bu sıcaklık okulları tatil etmeye yeterli. Yakustk'taki okullar hava sıcaklığının -45 dereceye inmesi durumunda tatil ediliyor.

REKORTMEN KENT

"Soğuğun başkenti" diye alınan Oymyakon, insanların yaşadığı en soğuk yer olarak tarihe geçmiş durumda.

Burada termometreler Ocak 1973'te -65 dereceyi göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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