SICAKTAN ÇATLAYAN BİNA DUVARI ÇOCUKLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ! 4 YARALI
Sakarya'da bir binanın duvarı, sokakta oynayan çocukların ve bina kenarında oturan bir kadının üzerine çöktü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir binanın duvarı sokakta oynayan çocukların üzerine devrildi. Olayda 3'ü çocuk, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
OYUN OYNAYAN 3 ÇOCUK VE BİR KADIN DUVARIN ALTINDA KALDI
Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi 6041 sokakta sıcaktan çatlayan duvar, binanın önünde oturan Nurşen Y. isimli kadın ve duvar kenarında oyun oynayan çocukların üzerine devrildi. Üzerlerine tuğla parçaları düşen Nurşen Y., Mert Özcan, Yiğit Taşdelen ve Berat Çakmak yaralandı.
EKİPLER BİR SÜRE MOLOZLARIN ALTINDA ARAMA YAPTI
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Nurşen Yazıcı, Mert Özcan ve Yiğit Taşdelen, Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar bir süre kum ve moloz altında arama yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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