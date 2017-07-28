SICAKTAN UYUYAMAYAN KÖPEK, ÇAREYİ BUZDOLABINDA BULDU!
Sıcaktan bunaldığı için serin bir yer arayışına giren Elvis isimli köpek, çareyi buzdolabında buldu.
Elvis adındaki Fransız bulldog cinsi köpek, havaların sıcaklığı sebebiyle kendine uyuyacak serin bir yer aradı. 4 yaşındaki sevimli köpeğin serinlemek için buzdolabında uyuduğu anlar sahibi tarafından böyle görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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