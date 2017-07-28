Sıcaktan bunaldığı için serin bir yer arayışına giren Elvis isimli köpek, çareyi buzdolabında buldu.

Elvis adındaki Fransız bulldog cinsi köpek, havaların sıcaklığı sebebiyle kendine uyuyacak serin bir yer aradı. 4 yaşındaki sevimli köpeğin serinlemek için buzdolabında uyuduğu anlar sahibi tarafından böyle görüntülendi.

Kaynak: haberinburada