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Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
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Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!

SICAKTAN UYUYAMAYAN KÖPEK, ÇAREYİ BUZDOLABINDA BULDU!

Sıcaktan bunaldığı için serin bir yer arayışına giren Elvis isimli köpek, çareyi buzdolabında buldu.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!(8/10)4

Elvis adındaki Fransız bulldog cinsi köpek, havaların sıcaklığı sebebiyle kendine uyuyacak serin bir yer aradı. 4 yaşındaki sevimli köpeğin serinlemek için buzdolabında uyuduğu anlar sahibi tarafından böyle görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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