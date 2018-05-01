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Şiddetli Yağmur Ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı
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Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı

ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ, ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Batman'ın Sason ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Şiddetli Yağmur Ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı(6/10)2

Batman'ın Sason ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle birçok iş yerini su basarken, dolu da araçlarda maddi hasara neden oldu.

DOLUDAN KORUMAK İÇİN ARAÇLARA HALI SERDİLER

Sağanak yağış nedeniyle oluşan sel yüzünden birçok iş yerini su bastı. Esnaf, suları boşaltmak için yoğun çaba gösterdi. Dolu nedeniyle de birçok araçta maddi hasar oluştu. Bazı araçların camları kırılırken, bazılarının da kaportaları zarar gördü. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için şemsiye tutup, üzerlerine halı serdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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