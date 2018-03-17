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Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar
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Sigara hırsızları önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar

SİGARA HIRSIZLARI ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA SONRA POLİSE YAKALANDILAR

Mersin'de 3 farklı iş yerinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 4 kişi, yakalandı.

Tarih : 17 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar(6/10)2

Merkez ilçelerinde değişik tarihlerde bir fabrika ile 2 markette hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızları bulmak için harekete geçen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip kimliklerini saptadı. Marketten sigara, fabrikadan televizyon ile içerisinde 6 çeyrek altın bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar, operasyonla yakalandı.

102 ADET FARKLI MARKALARDA SİGARA ÇALMIŞLAR

Gözaltına alınan E.A., F.K., S.S.Ç. ve M.E.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 102 adet farklı markalarda sigara ile hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen, levye, demir kesme makası, eldiven, tornavida, çekiç, maske, pense ve boru anahtarı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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