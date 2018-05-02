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Sigara Tiryakisi Kim Jong-Un Saygısından İçmedi
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Sigara Tiryakisi Kim Jong-Un Saygısından İçmedi

SİGARA TİRYAKİSİ KİM JONG-UN SAYGISINDAN İÇMEDİ

Dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri olan Kuzey Kore ve Güney Kore zirvesinde sigaraya düşkünlüğü ile bilinen Kim Jong-un saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediği söylendi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Sigara Tiryakisi Kim Jong-Un Saygısından İçmedi(5/10)1

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in tarihi görüşmelerinde yaşananlarla ilgili medyaya yansıyan son detay dikkat çekti.

SİGARA TİRYAKİSİ KİM JONG

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmelerinde yaşananlar tüm dünya tarafından merak edilirken, medyaya yansıyan son detay Kim'in Moon'a ne kadar saygı gösterdiğini ortaya koydu. The Guardian gazetesi, sigara tiryakisi Kim'in saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediğini yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise yarımadadaki iki ülkenin barışı sağlama yönündeki adımların mimarı olarak gördüğü ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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