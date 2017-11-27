Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Sigaraya 9 Yılda 256,7 Milyar Lira Harcandı

SİGARAYA 9 YILDA 256,7 MİLYAR LİRA HARCANDI

Türkiye'de 2006 2015 yılları arasında 256,7 milyar lira sigaraya harcanırken iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti

Tarih : 27 Kasım 2017, 15:20
Puan Ver : Sigaraya 9 Yılda 256,7 Milyar Lira Harcandı(5/10)1

Ajans Press, sigara ve türün ürünleri konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye'de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı.56 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ PARASI HAVAYA GİTTİ

2015 yılına kadar yaklaşık bu seyirde devam eden sigara tüketiminin tekrar artışa geçtiği belirlendi.Öte yandan yapılan hesaplamalara göre, son on yılda sigaraya harcanan parayla 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 nükleer santral, ve Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) yapılabileceği başlığı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.357 BİN HABER YAPILDI

PRNet'in medya incelemesinde, araştırmaya konu olan 2006-2015 yılları arasında, sigara konulu 357 bin haber tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde sigara en çok zam ve kaçakçılık haberleriyle anıldı. Özellikle her yeni yıl öncesi kaçakçılık ve zam haberleri medyanın gündemini meşgul ederken, televizyonda yayınlanan kamu spotlarının izleyiciler üzerinde olumlu yönde etkiler gösterdiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sigaraya  9  Yılda  2567  Milyar  Lira  Harcandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER