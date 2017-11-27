SİGARAYA 9 YILDA 256,7 MİLYAR LİRA HARCANDI
Türkiye'de 2006 2015 yılları arasında 256,7 milyar lira sigaraya harcanırken iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti
Ajans Press, sigara ve türün ürünleri konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye'de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı.56 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ PARASI HAVAYA GİTTİ
2015 yılına kadar yaklaşık bu seyirde devam eden sigara tüketiminin tekrar artışa geçtiği belirlendi.Öte yandan yapılan hesaplamalara göre, son on yılda sigaraya harcanan parayla 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 nükleer santral, ve Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) yapılabileceği başlığı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.357 BİN HABER YAPILDI
PRNet'in medya incelemesinde, araştırmaya konu olan 2006-2015 yılları arasında, sigara konulu 357 bin haber tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde sigara en çok zam ve kaçakçılık haberleriyle anıldı. Özellikle her yeni yıl öncesi kaçakçılık ve zam haberleri medyanın gündemini meşgul ederken, televizyonda yayınlanan kamu spotlarının izleyiciler üzerinde olumlu yönde etkiler gösterdiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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