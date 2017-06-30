

Tütün ürünlerinde, yılda iki kez yapılan, "maktu verginin üretici enflasyonu kadar artırma"ya ilişkin yasa maddesi bu yılın ikinci yarısı için uygulanmayacak.







Bakanlar Kurulu'nun 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (3) numaralı fıkrası hakkında kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







Karara göre, ÖTV yasasının bahse konu 12. maddesi 3. fıkrası kapsamında, tütün ve tütün ürünlerinden alınacak asgari maktu ve maktu vergi tutarlarını belirleyen ÖTV (III) sayılı listedeki malların bu vergi tutarlarının "ÜFE'de son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" ilişkin hüküm, 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacak.







ÖTV Kanunu'nun (3) numaralı fıkrası şöyle:







"(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir."







kaynak:haberler