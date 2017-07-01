

Hükümet sigaraya otomatik zammı uygulamama kararı aldı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, sigarada asgari maktu ve maktu vergi tutarları, temmuzda otomatik olarak artırılmayacak. Yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanlığı, enflasyonda yıl sonu hedeflerinin tutturulması için bu kararı aldıklarını bildirdi. Daha önce sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktaydı. Erteleme kararında alkol ürünleri yer almıyor. 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak ocakhaziran dönemi enflasyonu oranında alkollü içeceklerin ÖTV'sinin artması bekleniyor. Bu da fiyatlara artış olarak yansıyacak.







ULAŞIM ÜCRETLERİ ARTTI



Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi de yeniden düzenlendi. Bunu göre, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yaklaşık yüzde 13 oranında zam geldi. Yeni tarifeye göre, tam bilet 2.30 TL'den 2.60 TL'ye; öğrenci bileti 1.15 TL'den 1.25 TL'ye; indirimli bilet ise 1.65 TL'den 1.85 TL'ye yükseldi. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi. Metrobüs ücretleri de zamlandı. 1-3 durak tam 1.95, öğrenci 1.10, indirimli 1.45 TL; 40 ve fazla durak tam 3.85, öğrenci 1.25, indirimli 2.10 TL oldu.







kaynak:sabah