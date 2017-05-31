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sigarayı bırakanın vücudunda bunlar oluyor...

SİGARAYI BIRAKANIN VÜCUDUNDA BUNLAR OLUYOR...

Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar. Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 12:34
Puan Ver : Sigarayı Bırakanın Vücudunda Bunlar Oluyor...(9/10)6



Vücuttaki bütün organları olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli kanserlere davetiye çıkaran sigaradan bugün, “9 Şubat Dünya Sigarayı Brakma Günü”nde kurtulabilirsiniz.




Peki, sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir?



* 20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.




* 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.




* 24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.




* 48 saat sonra, kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar.




* 72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.




* 2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülür.



 



kaynak:habertürk















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