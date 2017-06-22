

Sigarayı bırakanlar sağlıklarındaki iyileşmeyi görmenin mutluluğunu yaşamalarına karşın sigarayı bıraktıktan sonra iştahlarının açılmasından ve kilo almaktan endişe ediyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili "Sigarayı bırakan kişilerde en sık karşılaşılan problemlerden biri kilo alımı.



Araştırmalara göre, sigarayı bırakanlar ortalama 2-5 kilo alıyor. Sigaranın içindeki 5 bin zararlı maddeden biri olan nikotinin biyokimyasal etkisi çok güçlü; bu nedenle iştahı baskılıyor ve sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha az iştahlı oluyor" diyor.



Özellikle sigaraya psikolojik bağımlılığı olanlarda sigarayı bıraktıktan sonra aşırı yeme isteği olduğunu, yüksek kalorili besinlere eğilimin arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, kilo alımına karşı 6 önlemi anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



LOKMANIZI ÇOK ÇİĞNEYİN



Sigarayı bırakan kişilerde tat ve koku alma duyusu iyileşiyor. Böylece yemeklerden keyif alınmaya başlanıyor, haliyle yeme isteği de artıyor. Bunun önüne geçmek için yemekleri yavaş tüketerek her lokmanın keyfini çıkarın ve lokmanızı çok çiğneyin. Çünkü hızlı yemek de alınan kalori miktarını artırıyor. Porsiyon büyüklüklerini azaltarak, ana yemeklerde küçük, salatalarda büyük kase ve tabak kullanarak da kilo alımının önüne geçebilirsiniz.



TATLI YERİNE KURUYEMİŞ TÜKETİN



Size sigarayı hatırlatan yiyeceklerden vazgeçin. Örneğin, çay ve kahve size sigarayı çağrıştırıyorsa, onun yerine aşırıya kaçmamak kaydıyla yeşil çay, kuşburnu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Evde veya işyerinizde enerji yoğunluğu yüksek besinler bulundurmayın. Diyabet hastası değilseniz, aşırı tatlı isteğiniz olduğunda çikolata, pasta yerine şeker oranı diğer meyvelere göre biraz daha yüksek olan hurma, incir, çilek, muz gibi meyveleri ölçüsüne dikkat ederek tercih edebilirsiniz. Kuruyemişlerde kavrulmamış olanları seçin ancak miktara dikkat edin. Ara öğünlerde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği veya tuzsuz leblebi ya da 10 adet çiğ badem veya fındık veya 3 tam ceviz miktarını aşmayın.



SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN



Sigara içen kişilerin vücudunda toksik madde birikimi yükseliyor. Bunların atılabilmesi için su en iyi kaynak. Gün içerisinde içeceğiniz suyun, sindirim sisteminizin rahat çalışması ve beraberinde ağırlık kaybınız için kolaylaştırıcı olacağını unutmayın; bu nedenle her gün en az 8-10 su bardağı su için. Sıvı alımının karşılanmasında ayran, cacık, ıhlamur, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edebilirsiniz.







kaynak:sabah