Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadelede yeni bir eylem planı hazırlığında. Getirilmesi planlanan yeni yasaklar kapsamında düz paket uygulaması gündemde. Denetimler de daha sıkı tutulacak



Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadelede yeni bir eylem planı hazırlığında. Getirilmesi planlanan yeni yasaklar kapsamında düz paket uygulaması gündemde. Denetimler de daha sıkı tutulacak.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yapılan çalışmada getirilmesi planlanan yeni uygulamaları anlattı.



Artık düz paket uygulamasına geçilecek, sigara vitrinde gözükmeyecek, denetimler artırılacak, dışarı çıkılsa bile o mekanın en az 5-6 metre uzağında içilebilecek. Tüm bunlar Sağlık Bakanlığı'nın sigarayla mücadelede hazırladığı tasarıda yer alıyor.







Bunlardan ilki düz paket uygulaması... İlk olarak Avustralya'da başlayan uygulamayla ilgili bazı Avrupa ülkeleri de yasa çıkardı. Türkiye'de, tasarı yasalaşırsa düz paket uygulamasında artık marka görünmeyecek.



VİTRİNDE SİGARANIN GÖSTERİLMESİ YASAK ANCAK MEVCUT UYGULAMADA BU YASAK DELİNEBİLİYOR



Çatısı ya da belli bölümü açılır kapanır olan mekanlar da mevzuatta sigara içilemeyen kapalı alanlar olarak tanımlanıyor. Bu yasağın da zaman zaman ihlal edilmesi nedeniyle tasarıda bu konuya ilişkin ayrıca vurgu yapılacak, denetimler artırılacak.



KAFE VE RESTORANLARIN DIŞINDA DA SİGARA İÇMEK ZORLAŞACAK



Dışarı çıkılsa bile o mekanın en az 5-6 metre uzağına gidilmesi gerekecek. Düzenlemeye ilişkin çalışma devam ediyor. Referandumdan sonra meclise gönderilmesi planlanıyor.







kaynak:habertürk