Arabasıyla takla attıktan sonra apar topar kaza yerini terk eden Burak Yılmaz'ın, alkollü olup olmadığı bilinmediği için sigorta şirketi 1,5 milyon TL'lik zararı karşılamayacak.

İstanbul Sarıyer'de; Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz ardında 'kabarık bir fatura' bıraktı…

Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California marka lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Olay sonrası kaza mahalini terk eden Burak Yılmaz'a, 206 TL ceza kesilecek. Ancak, Yılmaz'ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı belirlenemeyeceği için sigorta şirketi hasarı karşılamayacak.

1 BUÇUK MİLYONLUK FATURA

Bu da Yılmaz için kabarık bir fatura anlamına geliyor, Şöyle ki Yılmaz'ın henüz model yılı öğrenilemeyen aracı tahmini olarak 1 milyon 125 bin lira (250 bin Euro) değerinde.

Çarptığı aracın da yaklaşık 800 bin lira değerinde olduğu ve araçta en az 300 bin liralık masraf olduğu ortaya çıktı. Bu da toplamda 1 milyon 425 bin lira gibi bir masrafı ortaya çıkarıyor.

Öte yandan kazaya karışan Ferrari Yeniköy'de bulunan bir otoparka çekildi. Aracı 'kimin' polisten alacağı merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada