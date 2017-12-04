Şarkıcı Murat Boz, dansçısıyla mahkemelik olmuştu. Murat Boz'un dansçısı Ceren Yılmaz, "Sigorta primlerim yatırılmadı. Ücret karşılığında çalışmamıza rağmen işveren bunu göstermedi" diyerek şikayetçi olmuştu.

910 GÜN SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

İş mahkemesinde görülen hizmet tespit davasında dansçı Ceren Yılmaz'ın 910 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi. Yargıtay, açılan davada dansçıyı haklı buldu ve mahkemenin kararını onadı. Murat Boz, Yılmaz'ın eksik sigorta primlerini ödeyecek.

"SİGORTALARINI KENDİLERİ ÖDEMELİ"

Murat Boz, daha önce kendini savunmak için şöyle bir açıklama yapmıştı: "Müzisyenler, dansçılar serbest meslek erbabıdır. Kendi sigorta ve vergilerini kendileri ödemelidir."

Kaynak: haberinburada