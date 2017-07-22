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Sihirbazların muhteşem gösterilerinin foyası ortaya çıktı!

SİHİRBAZLARIN MUHTEŞEM GÖSTERİLERİNİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI!

Sihirbazların yaptıkları muhteşem numaraları anlamak, artık o kadar zor değil.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Sihirbazların Muhteşem Gösterilerinin Foyası Ortaya Çıktı!(10/10)6

Yüzyıllardır sihirbazların yaptıkları numaralara hayretler içerisinde kalınırken, şimdilerde ise o muhteşem gösterilerin foyasının ortaya çıkmasıyla beraber, aslında o kadar da zor olmadığı anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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