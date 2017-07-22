SİHİRBAZLARIN MUHTEŞEM GÖSTERİLERİNİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI!
Sihirbazların yaptıkları muhteşem numaraları anlamak, artık o kadar zor değil.
Yüzyıllardır sihirbazların yaptıkları numaralara hayretler içerisinde kalınırken, şimdilerde ise o muhteşem gösterilerin foyasının ortaya çıkmasıyla beraber, aslında o kadar da zor olmadığı anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi
- Abd, Terör Örgütü Ypk'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi
- Erdoğan’Dan Mescid-İ Aksa Saldırısıyla İlgili Çok Sert Sözler
- Katar Emiri, Krizden Sonra İlk Kez Konuştu: Biz Bir Sınava Girdik Ve Sınavı Başardık
- Filistin Lideri Mahmud Abbas: İsrail’Le Resmi İletişimi Kestik
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi
- Minik Köpek İlgi Çekmeye Çalışırken Tüylü Bir Yarış Arabasına Dönüşüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar