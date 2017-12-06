SİHİRLİ ANNEM'İN TOPRAK BEBEĞİ ŞİMDİ KOCA DELİKANLI OLDU
Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeğini herkes kız çocuğu sanıyordu. Oysa erkek çocuğu olan Toprak Bebek, şimdi koca delikanlı oldu.
Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının bir kısmı evlendi, kimisi kariyerine bir şekilde devam etti. Dizide Toprak Bebeği canlandıran Jordan Boyner, şimdi sevimli mi sevimli bir delikanlı oldu. Toprak Bebeğin büyüdüğü halini ablası Jennifer Boyner canlandırmıştı.
FUTBOLCU OLACAKMIŞ
Sihirli Annem dizisinde Toprak Bebek karakterini canlandıran Jordan Boyner, 1 Ekim 2003 tarihinde doğdu ve bilinen tek rolü Sihirli Annem'in Toprak bebeği. Daha sonra da Denizden Gelen adlı bir sinema filminde rol aldı. 14 yaşında olan Jordan Boyner, okuduğu lisenin futbol takımında, yeşil sahalarda kariyerini ilerletmek istiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
- Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
- Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
- Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
- Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Eski Chp'li Vekil Erdemir'in Tüm Mal Varlığına El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar