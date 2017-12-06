Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem dizisinin Toprak bebeğini herkes kız çocuğu sanıyordu. Oysa erkek çocuğu olan Toprak Bebek, şimdi koca delikanlı oldu.

Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının bir kısmı evlendi, kimisi kariyerine bir şekilde devam etti. Dizide Toprak Bebeği canlandıran Jordan Boyner, şimdi sevimli mi sevimli bir delikanlı oldu. Toprak Bebeğin büyüdüğü halini ablası Jennifer Boyner canlandırmıştı.

FUTBOLCU OLACAKMIŞ

Sihirli Annem dizisinde Toprak Bebek karakterini canlandıran Jordan Boyner, 1 Ekim 2003 tarihinde doğdu ve bilinen tek rolü Sihirli Annem'in Toprak bebeği. Daha sonra da Denizden Gelen adlı bir sinema filminde rol aldı. 14 yaşında olan Jordan Boyner, okuduğu lisenin futbol takımında, yeşil sahalarda kariyerini ilerletmek istiyor.

Kaynak: haberinburada