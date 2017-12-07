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Şii Milis Gruplardan El Nucaba: ABD Askerine Saldırıyı Meşrulaştırdı

Şİİ MİLİS GRUPLARDAN EL NUCABA: ABD ASKERİNE SALDIRIYI MEŞRULAŞTIRDI

Reuters haber ajansı, Irak'taki etkili Şii milis gruplardan el Nucaba örgütünün, "Trump'un Kudüs kararı ABD askerine yapılan saldırıları meşrulaştırmıştır." dediğini duyurdu.

Tarih : 07 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Şii Milis Gruplardan El Nucaba: Abd Askerine Saldırıyı Meşrulaştırdı(9/10)5

Reuters haber ajansı, Irak'taki etkili Şii milis gruplardan el Nucaba örgütünün, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, ABD askerlerine yapılan saldırıları meşrulaştırmıştır" ifadesini kulllandığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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