Şİİ MİLİS GRUPLARDAN EL NUCABA: ABD ASKERİNE SALDIRIYI MEŞRULAŞTIRDI
Reuters haber ajansı, Irak'taki etkili Şii milis gruplardan el Nucaba örgütünün, "Trump'un Kudüs kararı ABD askerine yapılan saldırıları meşrulaştırmıştır." dediğini duyurdu.
Reuters haber ajansı, Irak'taki etkili Şii milis gruplardan el Nucaba örgütünün, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, ABD askerlerine yapılan saldırıları meşrulaştırmıştır" ifadesini kulllandığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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