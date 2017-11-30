SİİRT'TE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE BİR EVDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ: 3 ÖLÜ, 5 YARALI
Siirt'te aşırı yağışa dayanamayan bir evde göçük meydana geldi. Evdeki aile üyelerinden baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti, 5 kişi yarandı.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle, Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişilik aileden baba Cemal Coşkun ile 2 oğlu öldü, anne ve 4 çocuğu köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
AŞIRI YAĞIŞA DAYANAMADI
Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişinin bulunduğu evde 40 yaşındaki Cemal Coşkun, çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde öldü, eşi ve 4 çocuğu olmak köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşte olay yerinden fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar