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Siirt'te Aşırı Yağış Nedeniyle Bir Evde Göçük Meydana Geldi: 3 Ölü, 5 Yaralı

SİİRT'TE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE BİR EVDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Siirt'te aşırı yağışa dayanamayan bir evde göçük meydana geldi. Evdeki aile üyelerinden baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti, 5 kişi yarandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 09:20
Puan Ver : Siirt'te Aşırı Yağış Nedeniyle Bir Evde Göçük Meydana Geldi: 3 Ölü, 5 Yaralı(5/10)1

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle, Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişilik aileden baba Cemal Coşkun ile 2 oğlu öldü, anne ve 4 çocuğu köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

AŞIRI YAĞIŞA DAYANAMADI

Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişinin bulunduğu evde 40 yaşındaki Cemal Coşkun, çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde öldü, eşi ve 4 çocuğu olmak köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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