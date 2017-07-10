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Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
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Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

SİİRT'TE HAİN TUZAK BOZULDU! TABUR KOMUTANLIĞI YAKINLARINDA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlara katılan güvenlik güçleri, Doğan Köyü Tabur Komutanlığı yakınlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı bularak, imha etti.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi(8/10)4

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Herekol Dağı'nda 12 Haziran gününden bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar esnasında Doğan Köyü Tabur Komutanlığı yakınlarında tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerinin dikkati üzerine bulunurak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervari İlçesi Doğan Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonu zor arazi şartlarında devam etmektedir"

MEHMETÇİĞİN DİKKATİ HANİ TUZAĞI BOZDU

"Pervari İlçesine bağlı Doğan Köyü Tabur Komutanlığı'na yakın bölgede hazır mevzilere konmuş el yapımı patlayıcılar, güvenlik kuvvetlerimizin dikkati sayesinde fark edilerek, olay mahallinde imha edilmiştir. Terör örgütünün çözülmeye başladığı bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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