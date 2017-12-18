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Siirt'te İnşa Edilen Türkiye'nin En Büyük Köprüsü Çöktü

SİİRT'TE İNŞA EDİLEN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Siirt'in Pervari ilçesindeki henüz yapımı tamamlanmayan Beğendik Köprüsü'nün bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Köprü tamamlandığında Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olacak.

Tarih : 18 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Siirt'te İnşa Edilen Türkiye'nin En Büyük Köprüsü Çöktü(9/10)5

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan, 150 metre yüksekliğindeki viyadükte yapılan, 410 metre uzunluğundaki Beğendik Asma köprüsü, bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 200 kişinin inşaattında çalıştığı ve bitmesine çok az kalan köprünün son bağlantılarının yapıldığı sırada büyük bir gürültüyle çöken köprü inşaatında can kaybı yaşanmadı.

SON BAĞLANTISI YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

Köprü inşatının şantiye şefi Ali Okumuş, 2013 yılında yapımına başlanan köprünün 2018 yılında tamamlanmasının planlandığını belirterek köprünün, son bağlantısının yapıldığı sırada çöktüğünü söyledi.

Beğendik Köprüsü'nün son bağlantısının yapılırken yaklaşık 50 metrelik bölümün çöktüğü belirtildi. Köprünün neden çöktüğü konusunda mühendisler inceleme başlattı.

MALİYETİ 100 MİLYON LİRA

Öte yandan, yapımı 2013 yılında başlanan Beğendik asma köprüsünün, Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olduğu öğrenildi. 150 metre yüksekliğinde ve 410 metre uzunluğunda olan köprü maliyetinin de 100 milyon lira olduğu kaydedildi. 200 kişinin çalıştığı köprünün, 2018 yılı sonlarında tamamlanması planlanıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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