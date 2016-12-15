SİİRT'TE KURMAY BAŞKANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Muzaffer Gezer, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Aralık'ta evinde gözaltına alınan Gezer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan Gezer, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Gezer, Siirt E Tipi Cezaevi'ne konuldu.
kaynak:trthaber
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