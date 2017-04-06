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siirt'te parçalanmış kız çocuğuna ait ceset bulundu

SİİRT'TE PARÇALANMIŞ KIZ ÇOCUĞUNA AİT CESET BULUNDU

Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Yazlıca Köyü kırsalında, yaklaşık 6 yaşında olduğu tespit edilen ve parçalanmış halde bir kız çocuğu cesedi bulundu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:56
Puan Ver : Siirt'te Parçalanmış Kız Çocuğuna Ait Ceset Bulundu(6/10)4


Siirt'in Eruh İlçesi'ndeki Yazlıca Köyü kırsalında, köy sakinleri tarafından vücudu parçalanmış çocuk cesedi bulundu.



Köylüler olayı Jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti.



Bulunan cesedin, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde 1 Mart'ta ortadan kaybolan 2011 doğumlu Eda M.'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



 



kaynak:milliyet








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