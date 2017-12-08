Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü kırsalında bir mağara içerisinde yapılan aramada terör örgütü mensuplarına ait silahlar ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 06-07 Aralık 2017 günü Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin katılımıyla icra edilen 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenice-03' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada Rusya menşeili SKS model tüfek, Belçika menşeili FN-FAL (G) model tüfek, 2 adet şarjör, 25 adet 7,62x54 milimetre çapında fişek ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada