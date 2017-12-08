SİİRT'TE RUSYA VE BELÇİKA MENŞELİ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü kırsalında bir mağara içerisinde yapılan aramada teröristlere ait silahlar ele geçirildi.
Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü kırsalında bir mağara içerisinde yapılan aramada terör örgütü mensuplarına ait silahlar ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 06-07 Aralık 2017 günü Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin katılımıyla icra edilen 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenice-03' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada Rusya menşeili SKS model tüfek, Belçika menşeili FN-FAL (G) model tüfek, 2 adet şarjör, 25 adet 7,62x54 milimetre çapında fişek ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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