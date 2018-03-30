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SİİRT'TE ÜS BÖLGESİNE HAİN SALDIRI: 5 ŞEHİT, 7 YARALI


SİİRT'TE ÜS BÖLGESİNE HAİN SALDIRI: 5 ŞEHİT, 7 YARALI
Tarih : 30 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Siirt'te Üs Bölgesine Hain Saldırı: 5 Şehit, 7 Yaralı(10/10)9


Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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