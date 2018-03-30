SİİRT'TE ÜS BÖLGESİNE HAİN SALDIRI: 5 ŞEHİT, 7 YARALI
Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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