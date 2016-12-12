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SİİRT'TEKİ SON MADEN İŞÇİSİNİN CESEDİNE ULAŞILDI


SİİRT'TEKİ SON MADEN İŞÇİSİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Tarih : 12 Aralık 2016, 10:24
Puan Ver : Siirt'teki Son Maden İşçisinin Cesedine Ulaşıldı(7/10)7


Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana  gelen heyelanda toprak altında kalan son işçinin cesedine ulaşıldı.



Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan 16 işçiden  15'inin cesedi çıkarılırken, işçilerden İbrahim Kılınç (21) için Siirt, Batman,  Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya ve Zonguldak'tan gelen AFAD,  Kızılay, UMKE, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TPAO,  DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile  ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Park Elektrik görevlilerince, 213 iş makinesi  ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama-kurtarma  köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdü.



Arama kurtarma köpeklerinin çalışmalar sırasında tepki verdikleri  bölgede ekiplerce Kılınç'ın cesedine ulaşıldı.



Toprak altından çıkarılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.



Böylece çalışmalarda toprak altında kalan 16 işçinin tamamının cesedi  çıkarılmış oldu.



 



kaynak:milliyet








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