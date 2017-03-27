SIK CİNSELLİK PROSTAT KANSERİ Mİ YAPIYOR?
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, prostatla ilgili doğru bilinen 10 yanlışı anlattı
Yeni teknoloji ve yöntemlerin geliştirilmesi ile prostat ameliyatlarının korkulu rüya olmaktan çıktığını ve özellikle prostat kanserinde erken tanının önemli olduğunu dile getiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan; 50 yaş üzerindeki erkeklerin hiçbir sorun yaşamasalar bile senede bir prostat kontrolü yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Gönülalan, özellikle birinci derece yakınlarında prostat kanseri öyküsü olanlarda ise 45 yaşından sonra yaptıracakları bir prostat kontrolünün hayat kurtarıcı olacağını belirtti.
kaynak:habertürk
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