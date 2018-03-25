Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon AK Parti İl Kongresinde konuştu. Erdoğan'dan satır başları şöyle: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler aldığını belirterek, "Sorumluluk almaktan çekinen, projeleri üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var yapacağımız çok şey var" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi şehadetinin 9. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Şayet kendisi yaşasaydı 15 Temmuz'da ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi onun varisi durumundaki arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar sağ olsunlar var olsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan aşığı biriydi. Böyle bir insan hayatta olsa eminin 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele ederdi. Eminim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında bizim gibi aynı heyecanı duyardı.Yokluğunu boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum."

"VERSİN İSTİFASINI ÇEKSİN GİTSİN"

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler alıyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, projeleri üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var yapacağımız çok şey var.

Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir eksikliği ortaya çıkarmaz.

Bu millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye'nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur.

Kaynak: haberinburada