Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Everton Yolunda
Jandarma 3 Bin 560 Astsubay Alacak
Başbakan, Mehmet Şimşek'in İstifa Ettiği İddialarına Son Noktayı Koydu
Şike Davası Hakimi Hikmet Şen Tutuklandı
Diyarbakır'da Aziz Yıldırım İçin Olağanüstü Hal
Xavi Hernandez'e Sürpriz Teklif! Teknik Direktör Olabilir
Yanan Hastane İnşaatken De Tutuşmuştu Ama Aynı Malzeme Kullanıldı
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiter 1 Yıl Hak Mağrumiyeti Cezası Aldı
Kaybolan Engelli Çocuk, Cinsel Organı Kesilmiş Halde Bulundu
Yangından Kurtulan Hasta Dehşet Anlarını Anlattı: Alev Çok Büyüktü
Beştepe'de Eskişehir Saldırısı Zirvesi! Erdoğan, Saraç İle Görüştü
Roma Resmen Açıkladı! İşte Cengiz'i İtalyan Devine Öneren İsim
Pfdk; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Para Cezası Verdi
Hollanda Ekibi Ajax, Stadının Adını Johan Cruyff Arena Olarak Değiştiriyor
Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu
Çin'den Türkiye'ye Dev Yatırım! 1 Milyar Doları Gözden Çıkardı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde Büyük Yangın
Gümüşhane Kırsalında Teröristlerle Çatışma: 2 Askerimiz Yaralandı
Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasında Kazanacağı Ücret Belli Oldu

Şike Davası hakimi Hikmet Şen tutuklandı

ŞİKE DAVASI HAKİMİ HİKMET ŞEN TUTUKLANDI

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen, tutuklandı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Şike Davası Hakimi Hikmet Şen Tutuklandı(8/10)4

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta gözaltına alınan Şen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun ise kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen Hikmet Şen'in, polislerin hücre evine girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi. Hikmet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜZERLERİNDE SAHTE KİMLİK BULUNMUŞTU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı. Hikmet Şen'in üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.

Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şike  Davası  Hakimi  Hikmet  Şen  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER