ŞİKE DAVASI HAKİMİ HİKMET ŞEN TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen, tutuklandı.
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta gözaltına alınan Şen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun ise kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen Hikmet Şen'in, polislerin hücre evine girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi. Hikmet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÜZERLERİNDE SAHTE KİMLİK BULUNMUŞTU
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı. Hikmet Şen'in üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.
Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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